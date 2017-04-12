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    Карл-Хайнц Румменигге: «Бавария» – «Реал» – это финал ЛЧ. Будем играть против, возможно, лучшей команды мира»

    Теги Бавария Реал Мадрид Карл-Хайнц Румменигге Лига чемпионов

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о предстоящем противостоянии с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Мюнхенский и мадридский клубы – победители трех из четырех последних розыгрышей турнира.

    «Это топ-матч Лиги чемпионов. Это финал. Мы будем играть против, возможно, лучшей команды мира на данный момент.

    Нам понадобятся два хороших матча, в которых мы должны допустить как можно меньше ошибок», – сказал Румменигге.

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