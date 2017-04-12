Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о предстоящем противостоянии с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мюнхенский и мадридский клубы – победители трех из четырех последних розыгрышей турнира.

«Это топ-матч Лиги чемпионов. Это финал. Мы будем играть против, возможно, лучшей команды мира на данный момент.

Нам понадобятся два хороших матча, в которых мы должны допустить как можно меньше ошибок», – сказал Румменигге.