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    Жерар Пике: «Неприятно видеть то, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу»

    Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Жерар Пике примера Испания Флорентино Перес Сантьяго Бернабеу Неймар

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о судебных делах партнеров по команде Лионеля Месси и Неймара.

    «Ничего против игроков «Реала» не имею, но есть вещи, которые мне в этом клубе не нравятся.

    Неприятно видеть то, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу».

    Постоянные обвинения Неймара, Месси... и ничего против Криштиану Роналду. Так было всегда», – сказал Пике.

    Речь идет о Марте Сильве Лапуэрте, государственном прокуроре, которая занимала должность в руководстве «Реала» в первый срок правления Флорентино Переса.

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