«Матч ТВ» требует от Life.ru 15 млн рублей за использование видео матча «Амкар» – «Зенит»

Телеканал «Матч ТВ» подал в суд на Life.ru за использование видео с лучшими фрагментами матча 19-го тура чемпионата России между и «Амкаром» (0:1).

Арбитр Евгений Турбин в этой встрече не засчитал гол «Зенита» и не стал назначать пенальти после падения Артема Дзюбы.

Исковое заявление направлено на защиту сообщений передач телеканала «Наш Футбол» к владельцу сайта Life.ru и учредителю данного СМИ АО «Ньюс медиа».

ООО «Национальный спортивный канал» требует от портала Life.ru 15 миллионов рублей, а также просит суд запретить использование фрагментов без письменного разрешения.

«В своем исковом заявлении истец указывает, что сайт Life.ru использовал аудиовизуальные фрагменты телевизионных трансляций чемпионата России-2016/17, лучшие моменты 19-го тура между футбольными командами «Зенит» и .

Были созданы технические условия, обеспечивающие размещение, распространение и иное использование фрагментов записей сообщений телепередач канала, нарушающие исключительное право истца на их запись переработку и доведения до всеобщего сведения», – рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

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