Телеведущий Георгий Черданцев рассказал о диалоге с руководителем судейского департамента РФС Андреем Будогосским.

«Андрей Дмитриевич звонил утром с определенными претензиями по вчерашнему эфиру «После футбола». Но у меня сложилось впечатление, что он эфир не видел, а имел о нем представление с чужих слов, вследствие чего возник эффект испорченного телефона.

Речь в эфире не шла о том, что Будогосский вернул Турбина к обслуживанию игр премьер-лиги после дисквалификации вследствие ошибки, допущенной в 2013 году в матче «Волга» – «Зенит». Я знаю, что Турбина вернул в премьер-лигу Валентин Иванов. Точно также я знаю, что Турбин – воспитанник Будогосского. Именно Будогосский назначил Турбина на матч «Амкар» – «Зенит», работа на котором для Евгения сложилась неоднозначно и вызвала ряд вопросов.

Например, такой: зачем было рисковать и назначать Турбина на матч команды, в игре которой арбитр уже однажды допустил ошибку, стоившей ему почти трех лет отсутствия в высшем дивизионе? Думаю, это совершенно нормальный вопрос, который вправе поставить комментатор, рассказывающий о чемпионате России по футболу.

Всегда относился с большим уважением к сотрудникам РФС и РФПЛ, к судьям и их руководителям, и хотел бы подчеркнуть, что во вчерашнем эфире не имел в виду ничего предосудительного и бросающего тень на департамент судейства и инспектирования РФС и его руководителя», – описал ситуацию комментатор.

Ошибка судьи, которая прибила «Зенит»