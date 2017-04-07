Газон на стадионе «Крестовский» загублен. Об этом сообщает Regnum.

По информации портала, трава начала подгнивать из-за неправильного использования системы искусственной инсоляции в течение целого месяца. Лампы включали ночью, когда газон должен расти, тогда как считается, что искусственное освещение нужно включать днем.

Шансы на восстановление газона минимальны. Возможно, рабочим придется пересеивать траву.

Первый официальный матч на «Крестовском» должен состояться 22 апреля. «Зенит» примет на своем новом стадионе «Урал».

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Я был на стадионе, который стоит 43 миллиарда рублей