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    Regnum: трава на «Крестовском» начала гнить, поле непригодно для игры

    Теги Зенит Премьер-лига Россия происшествия Крестовский

    Газон на стадионе «Крестовский» загублен. Об этом сообщает Regnum.

    По информации портала, трава начала подгнивать из-за неправильного использования системы искусственной инсоляции в течение целого месяца. Лампы включали ночью, когда газон должен расти, тогда как считается, что искусственное освещение нужно включать днем.

    Шансы на восстановление газона минимальны. Возможно, рабочим придется пересеивать траву.

    Первый официальный матч на «Крестовском» должен состояться 22 апреля. «Зенит» примет на своем новом стадионе «Урал».

    «Зенит» на «Крестовском» доиграет этот сезон и начнет сезон-2017/18

    Я был на стадионе, который стоит 43 миллиарда рублей

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