«Аэрофлот» продлил контракт с «МЮ» до 2023 года

«Аэрофлот» останется спонсором , сообщил генеральный директор компании Виталий Савельев.

«Мы недавно переподписали контракт с . Он рассчитан на пять лет. Соглашение вступит в силу после истечения предыдущего договора», – сказал Савельев.

Финансовая сторона вопроса не раскрывается, но по текущему договору «МЮ» получает от «Аэрофлота» около 40 миллионов долларов в год.