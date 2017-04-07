«Аэрофлот» продлил контракт с «МЮ» до 2023 года
«Аэрофлот» останется спонсором «Манчестер Юнайтед», сообщил генеральный директор компании Виталий Савельев.
«Мы недавно переподписали контракт с «Манчестер Юнайтед». Он рассчитан на пять лет. Соглашение вступит в силу после истечения предыдущего договора», – сказал Савельев.
Финансовая сторона вопроса не раскрывается, но по текущему договору «МЮ» получает от «Аэрофлота» около 40 миллионов долларов в год.
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