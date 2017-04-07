РФПЛ представила календарь оставшихся туров, матч ЦСКА – «Спартак» пройдет 30 апреля в 17.00

РФПЛ опубликовала календарь заключительных туров чемпионата.

Время начало матчей – московское.

24-й тур

21 апреля (пятница)

«Уфа» – ЦСКА – 17.00

22 апреля (суббота)

«Зенит» – «Урал» – 14.00

«Локомотив» – «Амкар» – 16.30

«Ростов» – «Спартак» – 16.30

«Терек» – «Анжи» – 19.00

23 апреля (воскресенье)

«Томь» – «Оренбург» – 12.00

«Крылья Советов» – «Рубин» – 14.30

«Краснодар» – «Арсенал» – 17.00

25-й тур

25 апреля (вторник)

«Ростов» – «Уфа» – 19.30

«Спартак» – «Урал» – 19.30

26 апреля (среда)

«Оренбург» – «Зенит» – 17.00

ЦСКА – «Локомотив» – 19.30

«Рубин» – «Терек» – 19.30

«Арсенал» – «Крылья Советов» – 19.30

27 апреля (четверг)

«Амкар» – «Краснодар» – 17.00

«Анжи» – «Томь» – 19.30

26-й тур

29 апреля (суббота)

«Локомотив» – «Рубин» – 16.30

«Терек» – «Урал» – 19.00

30 апреля (воскресенье)

«Уфа» – «Арсенал» – 14.30

ЦСКА – «Спартак» – 17.00

«Ростов» – «Амкар» – 19.30

1 мая (понедельник)

«Томь» – «Зенит» – 13.00

«Крылья Советов» – «Оренбург» – 15.30

«Краснодар» – «Анжи» – 18.00

27-й тур

6 мая (суббота)

«Амкар» – ЦСКА – 14.00

«Арсенал» – «Ростов» – 16.30

«Спартак» – «Томь» – 19.00

7 мая (воскресенье)

«Оренбург» – «Краснодар» – 14.00

«Рубин» – «Уфа» – 16.30

«Зенит» – «Терек» – 19.00

8 мая (понедельник)

«Урал» – «Крылья Советов» – 14.30

«Анжи» – «Локомотив» – 17.00

28-й тур

12 мая (пятница)

ЦСКА – «Арсенал» – 19.30

13 мая (суббота)

«Урал» – «Краснодар» – 12.00

«Амкар» – «Спартак» – 14.30

«Крылья Советов» – «Зенит» – 17.00

«Локомотив» – «Оренбург» – 19.30

14 мая (воскресенье)

«Томь» – «Терек» – 12.00

«Уфа» – «Анжи» – 16.30

«Ростов» – «Рубин» – 19.00

29-й тур

17 мая (среда)

«Томь» – «Крылья Советов» – 15.00

«Урал» – «Локомотив» – 17.30

«Оренбург» – «Уфа» – 17.30

«Арсенал» – «Амкар» – 19.30

«Рубин» – ЦСКА – 19.30

«Спартак» – «Терек» – 19.30

«Зенит» – «Краснодар» – 19.30

«Анжи» – «Ростов» – 19.30

30-й тур

21 мая (воскресенье)

«Арсенал» – «Спартак»

«Амкар» – «Рубин»

ЦСКА – «Анжи»

«Оренбург» – «Ростов»

«Уфа» – «Урал»

«Локомотив» – «Зенит»

«Томь» – «Краснодар»

«Крылья Советов» – «Терек»

Время начала матчей 30-го тура будет сообщено дополнительно.