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    Sports.ru

    РФПЛ представила календарь оставшихся туров, матч ЦСКА – «Спартак» пройдет 30 апреля в 17.00

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Амкар Ростов Рубин Премьер-лига Россия РФПЛ Терек Урал Анжи Томь Арсенал Тула Оренбург Краснодар Уфа календарь

    РФПЛ опубликовала календарь заключительных туров чемпионата.

    Время начало матчей – московское.

    24-й тур

    21 апреля (пятница)

    «Уфа» – ЦСКА – 17.00

    22 апреля (суббота)

    «Зенит» – «Урал» – 14.00

    «Локомотив» – «Амкар» – 16.30

    «Ростов» – «Спартак» – 16.30

    «Терек» – «Анжи» – 19.00

    23 апреля (воскресенье)

    «Томь» – «Оренбург» – 12.00

    «Крылья Советов» – «Рубин» – 14.30

    «Краснодар» – «Арсенал» – 17.00

    25-й тур

    25 апреля (вторник)

    «Ростов» – «Уфа» – 19.30

    «Спартак» – «Урал» – 19.30

    26 апреля (среда)

    «Оренбург» – «Зенит» – 17.00

    ЦСКА – «Локомотив» – 19.30

    «Рубин» – «Терек» – 19.30

    «Арсенал» – «Крылья Советов» – 19.30

    27 апреля (четверг)

    «Амкар» – «Краснодар» – 17.00

    «Анжи» – «Томь» – 19.30

    26-й тур

    29 апреля (суббота)

    «Локомотив» – «Рубин» – 16.30

    «Терек» – «Урал» – 19.00

    30 апреля (воскресенье)

    «Уфа» – «Арсенал» – 14.30

    ЦСКА – «Спартак» – 17.00

    «Ростов» – «Амкар» – 19.30

    1 мая (понедельник)

    «Томь» – «Зенит» – 13.00

    «Крылья Советов» – «Оренбург» – 15.30

    «Краснодар» – «Анжи» – 18.00

    27-й тур

    6 мая (суббота)

    «Амкар» – ЦСКА – 14.00

    «Арсенал» – «Ростов» – 16.30

    «Спартак» – «Томь» – 19.00

    7 мая (воскресенье)

    «Оренбург» – «Краснодар» – 14.00

    «Рубин» – «Уфа» – 16.30

    «Зенит» – «Терек» – 19.00

    8 мая (понедельник)

    «Урал» – «Крылья Советов» – 14.30

    «Анжи» – «Локомотив» – 17.00

    28-й тур

    12 мая (пятница)

    ЦСКА – «Арсенал» – 19.30

    13 мая (суббота)

    «Урал» – «Краснодар» – 12.00

    «Амкар» – «Спартак» – 14.30

    «Крылья Советов» – «Зенит» – 17.00

    «Локомотив» – «Оренбург» – 19.30

    14 мая (воскресенье)

    «Томь» – «Терек» – 12.00

    «Уфа» – «Анжи» – 16.30

    «Ростов» – «Рубин» – 19.00

    29-й тур

    17 мая (среда)

    «Томь» – «Крылья Советов» – 15.00

    «Урал» – «Локомотив» – 17.30

    «Оренбург» – «Уфа» – 17.30

    «Арсенал» – «Амкар» – 19.30

    «Рубин» – ЦСКА – 19.30

    «Спартак» – «Терек» – 19.30

    «Зенит» – «Краснодар» – 19.30

    «Анжи» – «Ростов» – 19.30   

    30-й тур

    21 мая (воскресенье)

    «Арсенал» – «Спартак»

    «Амкар» – «Рубин»

    ЦСКА – «Анжи»

    «Оренбург» – «Ростов»

    «Уфа» – «Урал»

    «Локомотив» – «Зенит»

    «Томь» – «Краснодар»

    «Крылья Советов» – «Терек»

    Время начала матчей 30-го тура будет сообщено дополнительно.

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