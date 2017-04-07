РФПЛ представила календарь оставшихся туров, матч ЦСКА – «Спартак» пройдет 30 апреля в 17.00
РФПЛ опубликовала календарь заключительных туров чемпионата.
Время начало матчей – московское.
24-й тур
21 апреля (пятница)
«Уфа» – ЦСКА – 17.00
22 апреля (суббота)
«Зенит» – «Урал» – 14.00
«Локомотив» – «Амкар» – 16.30
«Ростов» – «Спартак» – 16.30
«Терек» – «Анжи» – 19.00
23 апреля (воскресенье)
«Томь» – «Оренбург» – 12.00
«Крылья Советов» – «Рубин» – 14.30
«Краснодар» – «Арсенал» – 17.00
25-й тур
25 апреля (вторник)
«Ростов» – «Уфа» – 19.30
«Спартак» – «Урал» – 19.30
26 апреля (среда)
«Оренбург» – «Зенит» – 17.00
ЦСКА – «Локомотив» – 19.30
«Рубин» – «Терек» – 19.30
«Арсенал» – «Крылья Советов» – 19.30
27 апреля (четверг)
«Амкар» – «Краснодар» – 17.00
«Анжи» – «Томь» – 19.30
26-й тур
29 апреля (суббота)
«Локомотив» – «Рубин» – 16.30
«Терек» – «Урал» – 19.00
30 апреля (воскресенье)
«Уфа» – «Арсенал» – 14.30
ЦСКА – «Спартак» – 17.00
«Ростов» – «Амкар» – 19.30
1 мая (понедельник)
«Томь» – «Зенит» – 13.00
«Крылья Советов» – «Оренбург» – 15.30
«Краснодар» – «Анжи» – 18.00
27-й тур
6 мая (суббота)
«Амкар» – ЦСКА – 14.00
«Арсенал» – «Ростов» – 16.30
«Спартак» – «Томь» – 19.00
7 мая (воскресенье)
«Оренбург» – «Краснодар» – 14.00
«Рубин» – «Уфа» – 16.30
«Зенит» – «Терек» – 19.00
8 мая (понедельник)
«Урал» – «Крылья Советов» – 14.30
«Анжи» – «Локомотив» – 17.00
28-й тур
12 мая (пятница)
ЦСКА – «Арсенал» – 19.30
13 мая (суббота)
«Урал» – «Краснодар» – 12.00
«Амкар» – «Спартак» – 14.30
«Крылья Советов» – «Зенит» – 17.00
«Локомотив» – «Оренбург» – 19.30
14 мая (воскресенье)
«Томь» – «Терек» – 12.00
«Уфа» – «Анжи» – 16.30
«Ростов» – «Рубин» – 19.00
29-й тур
17 мая (среда)
«Томь» – «Крылья Советов» – 15.00
«Урал» – «Локомотив» – 17.30
«Оренбург» – «Уфа» – 17.30
«Арсенал» – «Амкар» – 19.30
«Рубин» – ЦСКА – 19.30
«Спартак» – «Терек» – 19.30
«Зенит» – «Краснодар» – 19.30
«Анжи» – «Ростов» – 19.30
30-й тур
21 мая (воскресенье)
«Арсенал» – «Спартак»
«Амкар» – «Рубин»
ЦСКА – «Анжи»
«Оренбург» – «Ростов»
«Уфа» – «Урал»
«Локомотив» – «Зенит»
«Томь» – «Краснодар»
«Крылья Советов» – «Терек»
Время начала матчей 30-го тура будет сообщено дополнительно.
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