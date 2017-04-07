Госдума в третьем чтении приняла закон об ужесточении наказаний для болельщиков-нарушителей

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон об ужесточении наказаний для болельщиков, нарушающих порядок. Он включает пункт о запрете на въезд в Россию иностранным болельщикам, нарушавшим закон на общественных мероприятиях.

Закон увеличивает штрафы за нарушение запрета на посещение мест спортивных соревнований во время их проведения – от 25 до 50 тысяч рублей. Вводится штраф за нарушение правил поведения на таких мероприятиях – от штрафа в размере 10-20 тысяч рублей до 15 суток ареста.

Одновременно вводится административная ответственность за «грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» в виде штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или ареста на срок до 15 суток с наложением запрета на посещение спортивных матчей на срок от 1 года до 7 лет. Под грубым нарушением понимаются действия, «создающие угрозу безопасности, жизни, здоровью лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории», а также повлекшие прекращение спортивного матча.

«В целом закон необходим нашей стране, он позволит нам спокойно и беспрепятственно провести ряд крупнейших международных соревнований», — заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко.