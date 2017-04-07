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    Группа «Любэ» выступит на концерте в рамках Гран-при России

    Теги светская хроника Формула-1 Гран-при России

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в рамках развлекательной программы по ходу гоночного уикенда в Сочи выступит российская группа «Любэ».

    «Зрителей «Формулы-1»  ждут яркие шоу, конкурсы, а также концерты популярных исполнителей на Центральной площади Олимпийского парка. В субботу 29 апреля выступит группа «Любэ», – цитирует Кондратьева ТАСС.

    В 2014 году на инаугурационном Гран-при России с концертом выступил Ленни Кравиц, в 2015-м хэдлайнером шоу была Натали Имбрулья, а в 2016-м – диджеи Swanky Tunes и Антон Брунер.

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