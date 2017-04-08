Форвард Евгений Кузнецов подтвердил желание сыграть на Олимпиаде-2018 и выразил готовность принять участие в .

– В первые часы после объявления о том, что не отпускает игроков на Игры, вы консультировались, что можно говорить, а что нет?

– Никаких консультаций не было. Любой мог сказать все, что думает по этому поводу. Мое мнение простое – это ошибочное решение. Я никогда не играл на Играх, мне хочется поучаствовать в них. Родители бы хотели побывать на соревнованиях такого уровня, вся моя семья. Для нас Олимпиада много значит.

Знаю, что это еще будет предметом для переговоров между профсоюзом и лигой. Они вряд ли будут публичными, но стороны о чем-то договорятся. В чем я точно уверен, так это в том, что не будет того варианта, о котором вы говорите. Либо поедут все, и чемпионат остановится, либо не едет никто, и желание каждого игрока будет рассматриваться отдельно. Но чтобы кто-то поехал, а турнир шел, исключено.

– Овечкин готов сбежать.

– Об этом можно говорить позже. Понятно, что российские хоккеисты очень хотят поехать в Корею. Для нас этот турнир многое значит. Но каждый будет решать для себя индивидуально. Надо будет понять, чем это вообще может грозить. Если у игрока длительный контракт, а его дисквалифицируют до конца сезона – это один вариант. А если у кого-то короткий договор? А если НХЛ дисквалифицирует бессрочно или пожизненно? Думаю, что если мы, российские игроки, все вместе решим поехать, то я не буду среди тех, кто откажется. Но, повторюсь, говорить об этом слишком рано.

– А что насчет чемпионата мира в Кельне?

– Если наша команда закончит турнир до окончания заявки на чемпионат мира, то я приеду по первому требованию. Скажут, что нужен – возьму билет на первый рейс.

– У вас же контракта нет.

– И что?

– Но это риск.

– Да какой риск? Что я, по-вашему, стеклянный? Если получу травму, то так тому и быть. Это же вообще нельзя спрогнозировать, — сказал Кузнецов.