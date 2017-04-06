Вице-премьер РФ и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко заявил, что государство не должно участвовать в покупке телевизионных прав на трансляцию матчей Кубка конфедераций-2017 .

«Мы заинтересованы в трансляции на территории России, но продавец прав – , покупатель – рынок. Это – рыночная ситуация, это каналы, компании.

В этой ситуации мы не принимаем участие, и попытка втягивать в это государство, чтобы оно заплатило, неверна», – сказал Мутко.

Ранее Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» не согласились приобретать телеправа за 120 миллионов долларов.

В конце марта глава компании «Телеспорт» Петр Макаренко сказал, что российские телеканалы предлагают примерно 30 миллионов.

Виталий Мутко: «Телевизионные права на показ ЧМ стоили 32 миллиона долларов, а сейчас 100. Мы обязаны найти компромисс»