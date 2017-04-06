Виталий Мутко: «Покупка прав на показ ЧМ-2018 – это рыночная ситуация, государство не принимает в ней участия»
Вице-премьер РФ и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко заявил, что государство не должно участвовать в покупке телевизионных прав на трансляцию матчей Кубка конфедераций-2017 ЧМ-2018.
«Мы заинтересованы в трансляции на территории России, но продавец прав – ФИФА, покупатель – рынок. Это – рыночная ситуация, это каналы, компании.
В этой ситуации мы не принимаем участие, и попытка втягивать в это государство, чтобы оно заплатило, неверна», – сказал Мутко.
Ранее Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» не согласились приобретать телеправа за 120 миллионов долларов.
В конце марта глава компании «Телеспорт» Петр Макаренко сказал, что российские телеканалы предлагают ФИФА примерно 30 миллионов.
Виталий Мутко: «Телевизионные права на показ ЧМ стоили 32 миллиона долларов, а сейчас 100. Мы обязаны найти компромисс»
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