Павел Колобков: «Уверяю: матчи ЧМ-2018 и Кубка конфедераций будут показаны по центральным каналам»
Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что матчи Кубка Конфедераций и ЧМ-2018 будут показаны по центральным федеральным каналам.
Ранее генеральный продюсер «Первого Канала» Александр Файфман сообщил, что процесс переговоров с ФИФА о передаче телевизионных прав на показ соревнований находится в мертвой точке.
«Вопрос в торговле с организацией, которая владеет правами. Уверяю наших любителей спорта, что матчи чемпионата мира и Кубка конфедераций будут показаны по центральным каналам. И все смогут увидеть если не вживую, то по ТВ. Можете быть в этом уверены», – сказал Колобков.
Генпродюсер «Первого канала»: «Ситуация в переговорах с ФИФА о телеправах находится в мертвой точке»
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