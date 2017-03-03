Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что матчи Кубка Конфедераций и будут показаны по центральным федеральным каналам.

Ранее генеральный продюсер «Первого Канала» Александр Файфман сообщил, что процесс переговоров с ФИФА о передаче телевизионных прав на показ соревнований находится в мертвой точке.

«Вопрос в торговле с организацией, которая владеет правами. Уверяю наших любителей спорта, что матчи чемпионата мира и Кубка конфедераций будут показаны по центральным каналам. И все смогут увидеть если не вживую, то по ТВ. Можете быть в этом уверены», – сказал Колобков.

Генпродюсер «Первого канала»: «Ситуация в переговорах с ФИФА о телеправах находится в мертвой точке»