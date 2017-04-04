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    Продюсер Первого канала Файфман: «Цена телеправ на ЧМ-2018 абсолютно неадекватная»

    Теги бизнес телевидение Первый канал ЧМ-2018 Кубок конфедераций Александр Файфман

    Генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман описал ситуацию с переговорами о показе игр ЧМ-2018 по российскому телевидению.

    Ранее сообщалось, что ФИФА запросила 120 миллионов долларов.

    «В условиях российских реалий цена абсолютно неадекватная. Возможности ее заплатить у Российской Федерации нет. Сейчас сложно, удастся ли сбить цену. Ровно по этой причине контракт до сих пор не подписан.

    Кубок конфедераций и чемпионат мира – это единый кейс. Разницы нет никакой, сколько каналов делят эту сумму, количество игр одинаковое. По моему мнению, цена должна быть снижена сильно. Остальное является предметом переговоров в рамках коммерческой тайны», – сказал Файфман.

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