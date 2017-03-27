У Файзулина артроз коленного сустава, конфликт Тарасова с «РЕН ТВ», керлингистки проиграли финал ЧМ и другие новости

1. У Виктора Файзулина артроз коленного сустава, игрок перенес пять операций.

2. Дмитрий Тарасов потребовал извинений от «РЕН ТВ» за приписанные ему слова о «лузерах и лохах» в сборной России

3. Женская сборная России по керлингу впервые взяла серебро ЧМ, проиграв в финале Канаде.

4. Данни Блинд уволен с поста тренера сборной Голландии. Повод – проигрыш Болгарии.

5. «Магнитка» обыграла в матче финала Востока «Ак Барс». Счет в серии – 2-0.

6. Юношеская сборная России по футболу не вышла на Евро, заняв последнее место в отборочной группе.

7. Скончался бывший игрок «Зенита» и «Динамо» Владимир Казаченок.

8. Квалификация ЧМ-2018. Англия обыграла Литву, а Германия – Азербайджан.

9. Болельщики «Зенита» пытались устроить драку на матче «Тосно» – «Динамо».

10. «Нью-Джерси» не вышел в плей-офф в 5-й раз подряд. Другие результаты в НХЛ – здесь.

11. В НБА «Хьюстон» победил «Оклахому», «Сакраменто» обыграл «Клипперс». Остальные результаты – здесь.

Цитата. «Я угодил в ловушку Дзюбы. Судьи должны знать, кто валится при первой возможности». Игрок тульского «Арсенала» Беляев обвиняет форварда «Зенита» в симуляции.