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    У Файзулина артроз коленного сустава, конфликт Тарасова с «РЕН ТВ», керлингистки проиграли финал ЧМ и другие новости

    Теги утренний дайджест

    1. У Виктора Файзулина артроз коленного сустава, игрок перенес пять операций.

    2. Дмитрий Тарасов потребовал извинений от «РЕН ТВ» за приписанные ему слова о «лузерах и лохах» в сборной России

    3. Женская сборная России по керлингу впервые взяла серебро ЧМ, проиграв в финале Канаде.

    4. Данни Блинд уволен с поста тренера сборной Голландии. Повод – проигрыш Болгарии.

    5. «Магнитка» обыграла в матче финала Востока «Ак Барс». Счет в серии – 2-0.

    6. Юношеская сборная России по футболу не вышла на Евро, заняв последнее место в отборочной группе.

    7. Скончался бывший игрок «Зенита» и «Динамо» Владимир Казаченок

    8. Квалификация ЧМ-2018. Англия обыграла Литву, а Германия – Азербайджан.

    9. Болельщики «Зенита» пытались устроить драку на матче «Тосно» – «Динамо».

    10. «Нью-Джерси» не вышел в плей-офф в 5-й раз подряд. Другие результаты в НХЛ – здесь.

    11. В НБА «Хьюстон» победил «Оклахому», «Сакраменто» обыграл «Клипперс». Остальные результаты – здесь.

    Цитата. «Я угодил в ловушку Дзюбы. Судьи должны знать, кто валится при первой возможности». Игрок тульского «Арсенала» Беляев обвиняет форварда «Зенита» в симуляции.

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