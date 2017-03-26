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    Болельщики «Зенита» пытались устроить драку на матче «Тосно» – «Динамо»

    Теги Зенит Зенит Премьер-лига Россия происшествия ФНЛ Динамо Москва Тосно

    ОМОН предотвратил стычку фанатов «Динамо» и «Зенита» во время матча 28-го тура ФНЛ между московским клубом и «Тосно» (2:1).

    «Фанаты были в атрибутике «Зенита» и не скрывали свою принадлежность к клубу. Болельщики «Динамо», когда увидели толпу фанатов «Зенита», начали просить скорее запустить их на сектор. В итоге ворота закрыли, а фанатам петербургской команды не дали прорваться к стадиону.

    Нескольких человек задержали, остальные разбежались», – сказал стюард стадиона.

    Инцидент произошел рядом с ареной «Электрон» в Великом Новгороде, на котором прошла игра.

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