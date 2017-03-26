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    Блинд уволен с поста главного тренера сборной Голландии

    Теги сборная Голландии отставки ЧМ-2018 Данни Блинд Федерация футбола Голландии квалификация ЧМ-2018

    Данни Блинд покинул пост главного тренера сборной Голландии.

    Федерация футбола страны решила расторгнуть контракт с 55-летним специалистом после поражения от Болгарии в квалификации ЧМ-2018.

    Голландцы неудачно начали отборочный раунд, набрав 7 очков в 5 матчах. После 5 туров команда идет на 4-м месте в таблице, отставая от лидирующей Франции на 6 очков.

    Руководить «оранжевыми» в товарищеском матче с Италией будет ассистент Блинда Фред Грим.

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