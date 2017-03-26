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    Юношеская сборная России (U-17) не вышла на Евро, заняв последнее место в отборочной группе

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    Сборная России U-17 (игроки 2000 года рождения) заняла последнее место в своей группе в элитном раунде чемпионата Европы.

    В заключительном туре команда тренера Дмитрия Ульянова сыграла вничью со сборной Израиля (0:0). Матч проходил в Венгрии, в городе Дабаш.

    Израиль – Россия – 0:0 (0:0, 0:0)

    Россия: Шитов, Москвичев, Мартынов, Анисимов, Радостев, Умяров, Пруцев, Лопатин, Заварухин, Янов, Емельянов (Карапузов, 63).

    Израиль: Перец, Асаф, Зив, Ор, Элмкис, Хен (Дахай, 77), Карзев, Малуф, Леви, Канаан (Арзи, 80), Глезер (Сисай, 73).

    Положение команд: Венгрия – 6 очков (3 матча), Норвегия – 4 (3), Израиль – 4 (3), Россия – 2 (3).

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