Юношеская сборная России (U-17) не вышла на Евро, заняв последнее место в отборочной группе

Сборная России U-17 (игроки 2000 года рождения) заняла последнее место в своей группе в элитном раунде чемпионата Европы.

В заключительном туре команда тренера Дмитрия Ульянова сыграла вничью со сборной Израиля (0:0). Матч проходил в Венгрии, в городе Дабаш.

Израиль – Россия – 0:0 (0:0, 0:0)

Россия: Шитов, Москвичев, Мартынов, Анисимов, Радостев, Умяров, Пруцев, Лопатин, Заварухин, Янов, Емельянов (Карапузов, 63).

Израиль: Перец, Асаф, Зив, Ор, Элмкис, Хен (Дахай, 77), Карзев, Малуф, Леви, Канаан (Арзи, 80), Глезер (Сисай, 73).

Положение команд: Венгрия – 6 очков (3 матча), Норвегия – 4 (3), Израиль – 4 (3), Россия – 2 (3).