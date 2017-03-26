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    НХЛ. «Нью-Джерси» не вышел в плей-офф в 5-й раз подряд

    Теги Нью-Джерси Каролина Кубок Стэнли НХЛ

    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» проиграл «Каролине» (1:3) и лишился шансов на выход в плей-офф.

    Таким образом, «Девилс» не примут участия в Кубке Стэнли в пятый раз подряд.

    «Нью-Джерси», набрав 66 очков в 74 матчах, замыкает таблицу в Восточной конференции.

    В плей-офф-2012 «Девилс» уступили «Лос-Анджелесу» в финале Кубка Стэнли (2-4).

    Тэйлор Холл: «Нью-Джерси» провел хороший сезон. Ситуация в таблице не отражает той игры, которую мы показывали»

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