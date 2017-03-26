В матче регулярного чемпионата «Нью-Джерси» проиграл «Каролине» (1:3) и лишился шансов на выход в плей-офф.

Таким образом, «Девилс» не примут участия в Кубке Стэнли в пятый раз подряд.

, набрав 66 очков в 74 матчах, замыкает таблицу в Восточной конференции.

В плей-офф-2012 «Девилс» уступили «Лос-Анджелесу» в финале Кубка Стэнли (2-4).

Тэйлор Холл: «Нью-Джерси» провел хороший сезон. Ситуация в таблице не отражает той игры, которую мы показывали»