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    Максим Беляев: «Я угодил в ловушку Дзюбы. Судьи должны знать, кто валится при первой возможности»

    Теги Зенит Артем Дзюба Премьер-лига Россия судьи Арсенал Тула Максим Беляев Алексей Еськов

    Защитник «Арсенала» Максим Беляев вернулся к событиям игры с «Зенитом» (0:2).

    Первый гол в ворота тульской команды был забит с пенальти, назначенного за фол на нападающем Артеме Дзюбе.

    «Я, можно сказать, попался в ловушку Дзюбы. Он обхватывал меня двумя руками и вместе со мной пытался развернуться. То есть, сначала был фол с его стороны, но обзор судьи не позволяет ему увидеть руки нападающего, потому что они находятся у него за спиной.

    Дзюба хватал меня за майку, за части тела. Мне кажется, в таких моментах судьи должны знать манеру игры каждого футболиста атаки – стоит он на ногах или валится при первой возможности. Мне кажется, нужно было просто продолжить игру.

    В принципе, судейство того матча было нормальным. Было несколько спорных эпизодов, которые можно было бы трактовать в ту или иную сторону», – сказал Беляев.

    Матч судила бригада Алексея Еськова.

    Судьи ошиблись в пользу «Зенита»

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