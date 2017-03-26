Защитник «Арсенала» Максим Беляев вернулся к событиям игры с (0:2).

Первый гол в ворота тульской команды был забит с пенальти, назначенного за фол на нападающем .

«Я, можно сказать, попался в ловушку Дзюбы. Он обхватывал меня двумя руками и вместе со мной пытался развернуться. То есть, сначала был фол с его стороны, но обзор судьи не позволяет ему увидеть руки нападающего, потому что они находятся у него за спиной.

Дзюба хватал меня за майку, за части тела. Мне кажется, в таких моментах судьи должны знать манеру игры каждого футболиста атаки – стоит он на ногах или валится при первой возможности. Мне кажется, нужно было просто продолжить игру.

В принципе, судейство того матча было нормальным. Было несколько спорных эпизодов, которые можно было бы трактовать в ту или иную сторону», – сказал Беляев.

Матч судила бригада .

Судьи ошиблись в пользу «Зенита»