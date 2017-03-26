Тарасов потребовал извинений от «РЕН ТВ» за приписанные ему слова о «лузерах и лохах» в сборной России

Полузащитник Дмитрий Тарасов потребовал извинений от телеканала «РЕН ТВ», который после поражения сборной России от Кот-д′Ивуара (0:2) опубликовал аудиозапись, на которой слышны фразы: «Да лохи потому что! Лузеры потому что! Россия вообще играть не умеет. Фанаты должны на команду наезжать, чтобы они играли лучше». Канал утверждает, что слова произнес Тарасов.

«Бодрого дня всем! Хочу прокомментировать эту странную и подлую выходку со стороны отечественного СМИ, так как с утра телефон разрывается от звонков. Вкратце: сайт телеканала «РЕН-ТВ» разместил аудиозапись со мной о Национальной Сборной России. Не было бы все так печально, если бы не тот факт, что я не давал никаких комментариев вообще по этому случаю.

Умный и здравомыслящий человек сразу поймет, что текст, произнесенный Лжедмитрием, способен составить только левый от футбола человек. С утра пресс-служба ФК «Локомотив» связалась с журналистами. Те, в свою очередь, прислали номер, на который звонили якобы мне. Что ж, поднял трубку действительно Дмитрий. Но не я. Причем достаточно агрессивно ответив: «Да не Тарасов я». У меня было много номеров, но не этот.

Лично от себя я требую извинений и опровержений от первоисточника передо мной и Национальной Командой России за такую необдуманную выходку с целью оклеветать человека и оскорбить Сборную, предоставив фальшивую информацию публике.

В противном случае придется разбираться в соответствии с Законом Российской Федерации о Средствах Массовой Информации», – написал футболист. Авторская капитализация букв соблюдена.

Тарасов опроверг новость о том, что назвал игроков сборной России «лузерами и лохами»