Владелец Роман Абрамович обеспокоен слухами о возможном уходе главного тренера команды Антонио Конте в .

Абрамович, чтобы сохранить Конте, предложил приобрести форварда «Барселоны» , однако итальянский специалист заблокировал эту сделку. Срок контракта бразильца рассчитан до лета 2021 года. Отступные в нем составляют 200 млн евро.

Кроме того, Конте отложил на неопределенный срок решение относительно своего будущего.

По информации Tuttosport, Абрамович готов сделать предложение о трансфере любого игрока, которого хотел бы видеть в своей команде Конте.

Ранее сообщалось, что Конте принял предложение «Интера» с зарплатой 15 миллионов евро в год. Китайские владельцы миланского клуба готовы потратить 400 миллионов евро на трансферы.

Фото: Tuttosport

Откуда в Конте столько огня