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    Tuttosport: Конте заблокировал предложение Абрамовича о трансфере Неймара в «Челси»

    Теги Интер Челси премьер-лига Англия Барселона Роман Абрамович серия А Италия примера Испания возможные трансферы фото Антонио Конте Неймар

    Владелец «Челси» Роман Абрамович обеспокоен слухами о возможном уходе главного тренера команды Антонио Конте в «Интер».

    Абрамович, чтобы сохранить Конте, предложил приобрести форварда «Барселоны» Неймара, однако итальянский специалист заблокировал эту сделку. Срок контракта бразильца рассчитан до лета 2021 года. Отступные в нем составляют 200 млн евро. 

    Кроме того, Конте отложил на неопределенный срок решение относительно своего будущего.

    По информации Tuttosport, Абрамович готов сделать предложение о трансфере любого игрока, которого хотел бы видеть в своей команде Конте.

    Ранее сообщалось, что Конте принял предложение «Интера» с зарплатой 15 миллионов евро в год. Китайские владельцы миланского клуба готовы потратить 400 миллионов евро на трансферы.

    Фото: Tuttosport

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