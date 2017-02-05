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    Владельцы «Интера» хотят пригласить Конте и готовы предложить ему 400 млн евро на трансферы

    Теги Интер Челси Стефано Пиоли премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Антонио Конте

    Компания Suning, владеющая «Интером», хочет пригласить в команду главного тренера Антонио Конте.

    47-летнему специалисту будут предложены 4-летний контракт с зарплатой 15 миллионов евро в год и трансферный бюджет в размере 400 миллионов, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

    Первым тренером «нерадзурри» при Suning стал Франк Де Бур, однако голландец был уволен, не проработав и половину сезона.

    Под руководством сменившего его Стефано Пиоли «Интер» одержал 9 побед подряд, однако будущее 51-летнего тренера в долгосрочной перспективе под вопросом.

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