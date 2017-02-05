Владельцы «Интера» хотят пригласить Конте и готовы предложить ему 400 млн евро на трансферы

Компания Suning, владеющая , хочет пригласить в команду главного тренера Антонио Конте.

47-летнему специалисту будут предложены 4-летний контракт с зарплатой 15 миллионов евро в год и трансферный бюджет в размере 400 миллионов, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

Первым тренером «нерадзурри» при Suning стал , однако голландец был уволен, не проработав и половину сезона.

Под руководством сменившего его «Интер» одержал 9 побед подряд, однако будущее 51-летнего тренера в долгосрочной перспективе под вопросом.