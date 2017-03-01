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    Tuttosport: Конте принял предложение «Интера» с зарплатой 15 млн евро в год

    Теги Интер Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Антонио Конте

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал согласие возглавить летом «Интер».

    47-летний специалист принял предложение новых владельцев «нерадзурри» Suning после увеличения годовой зарплаты с 11 до 15 миллионов евро, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

    В ближайшее время юристы Suning проведут переговоры с владельцем «синих» Романом Абрамовичем по поводу расторжения контракта с итальянцем.

    Одной из причин возможного ухода Конте из «Челси» спустя год работы называется неидеальные отношения с руководством.

    После 26 туров лондонцы лидируют в турнирной таблице АПЛ, опережая ближайшего преследователя «Тоттенхэм» на 10 очков.

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