Акинфеев и Глушаков вернулись в общую группу сборной России
Сборная России проводит утреннюю тренировку на сборе в Краснодаре.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и полузащитник «Спартака» Денис Глушаков вернулись в общую группу команды. Оба футболиста из-за повреждений в понедельник пропустили первое занятие национальной команды.
На сегодняшнюю тренировку, как и предполагалось, не вышли игроки «Краснодара» – вратарь Станислав Крицюк и нападающий Федор Смолов, которые находятся в расположении сборной, но не могут тренироваться из-за повреждений.
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