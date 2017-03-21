Акинфеев и Глушаков вернулись в общую группу сборной России

Сборная России проводит утреннюю тренировку на сборе в .

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и полузащитник Денис Глушаков вернулись в общую группу команды. Оба футболиста из-за повреждений в понедельник пропустили первое занятие национальной команды.

На сегодняшнюю тренировку, как и предполагалось, не вышли игроки «Краснодара» – вратарь Станислав Крицюк и нападающий , которые находятся в расположении сборной, но не могут тренироваться из-за повреждений.