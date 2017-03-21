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    Акинфеев и Глушаков вернулись в общую группу сборной России

    Теги Спартак ЦСКА Игорь Акинфеев Федор Смолов Премьер-лига Россия сборная России травмы Денис Глушаков Краснодар Станислав Крицюк

    Сборная России проводит утреннюю тренировку на сборе в Краснодаре.

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и полузащитник «Спартака» Денис Глушаков вернулись в общую группу команды. Оба футболиста из-за повреждений в понедельник пропустили первое занятие национальной команды.

    На сегодняшнюю тренировку, как и предполагалось, не вышли игроки «Краснодара» – вратарь Станислав Крицюк и нападающий Федор Смолов, которые находятся в расположении сборной, но не могут тренироваться из-за повреждений.

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