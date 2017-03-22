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    Судейская комиссия заявила, что невозможно определить, пересек ли мяч линию ворот в матче «Амкар» – «Зенит»

    Теги Зенит Амкар РФС судьи Евгений Турбин

    На заседании контрольно-квалификационной комиссии были рассмотрены решения арбитра Евгения Турбина в матче 19-го тура чемпионата России «Амкар» – «Зенит» (1:0).

    «В связи с появлением новых видеоматериалов по реконструкции эпизода на 7-й минуте (вопрос о том, было ли взятие ворот «Амкара»), в повестку дня был включен вопрос о повторном рассмотрении момента.

    Это произошло в связи с обращениями футбольного клуба «Зенит», Департамента судейства и инспектирования РФС, Департамента профессионального футбола РФС.

    Первое решение: по новым видеоматериалам невозможно определить, пересек ли мяч полностью линию ворот или нет.

    Второе решение: помощник арбитра Ринат Деушев, допустив грубую ошибку в выборе позиции, не зафиксировал офсайд у игрока «Зенита» Нету в простой игровой ситуации», – говорится в сообщении комиссии.

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