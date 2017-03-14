Максим Митрофанов: «Судейская система сейчас получила четкий сигнал – так можно. Все позволено»
Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прокомментировал решение контрольно-квалификационной комиссии РФС по поводу работы арбитра в матче против «Амкара» (0:1).
«Мы внимательно изучили решение контрольно-квалификационной комиссии. Если все хорошо и судьи отработали хорошо, то, возможно, мы просто смотрели разные матчи.
Мы с уважением относимся к деятельности, инициативам и решениям департамента судейства РФС и прекрасно понимаем, под каким прессингом работают представители судейского корпуса.
Можно допустить ошибку, но что мешает ее признать? Ведь в таком случае весь российский футбол, вся судейская система сейчас получила очень четкий сигнал – так можно. Все позволено», – заявил Митрофанов.
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