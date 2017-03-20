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    Валерий Карпин: «Надо спросить у судей, почему у «Спартака» не было пенальти в этом сезоне»

    Теги Спартак Зенит Александр Прудников Премьер-лига Россия судьи Дмитрий Аленичев Мирча Луческу Валерий Карпин Виктор Гончаренко Оренбург Уфа

    Эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин в программе «Тотальный разбор» поделился мнением судействе в матчах «Спартака» и «Зенита».

    О том, что «Спартак» в этом сезоне не бил пенальти

    «Почему у «Спартака» не было пенальти в этом сезоне? Надо спросить у судей.

    «Спартак» – одна из самых атакующих команд чемпионата. Отсутствие пенальти – стечение обстоятельств. Меня это удивляет. Разбирать моменты должен клуб. Если что-то не так, то можно об этом говорить».

    О словах Мирчи Луческу

    «Для начала надо посмотреть в таблицу. «Зенит» отстает от «Спартака» на шесть очков. Кто кого сильнее, надо доказывать не на словах, а на деле.

    Обыграли «Арсенал» – ну да, хорошо. Но до этого, видимо, у команды не очень получалось».

    О Прудникове

    «Если бы Прудников забивал каждые выходные, тогда бы убедил всех. А забить один гол за 11 матчей и после этого бежать к тренеру, хотя до этого у тебя было 10-12 тренеров…

    Если бы он забивал в каждом матче, можно было бы и не бегать к тренеру. И из команды в команду он тогда не бегал бы. Пока у него не очень получается».

    О багаже

    «Все говорили про «багаж» Аленичева, теперь говорят про «багаж» Гончаренко [в «Уфе»]. Где мой «багаж»? Дома (улыбается)».

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