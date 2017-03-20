Эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин в программе «Тотальный разбор» поделился мнением судействе в матчах и «Зенита».

О том, что «Спартак» в этом сезоне не бил пенальти

«Почему у не было пенальти в этом сезоне? Надо спросить у судей.

«Спартак» – одна из самых атакующих команд чемпионата. Отсутствие пенальти – стечение обстоятельств. Меня это удивляет. Разбирать моменты должен клуб. Если что-то не так, то можно об этом говорить».

О словах Мирчи Луческу

«Для начала надо посмотреть в таблицу. «Зенит» отстает от «Спартака» на шесть очков. Кто кого сильнее, надо доказывать не на словах, а на деле.

Обыграли «Арсенал» – ну да, хорошо. Но до этого, видимо, у команды не очень получалось».

О Прудникове

«Если бы Прудников забивал каждые выходные, тогда бы убедил всех. А забить один гол за 11 матчей и после этого бежать к тренеру, хотя до этого у тебя было 10-12 тренеров…

Если бы он забивал в каждом матче, можно было бы и не бегать к тренеру. И из команды в команду он тогда не бегал бы. Пока у него не очень получается».

О багаже

«Все говорили про «багаж» Аленичева, теперь говорят про «багаж» [в «Уфе»]. Где мой «багаж»? Дома (улыбается)».