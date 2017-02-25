Аллегри может возглавить «Барселону» летом
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри попал в сферу интересов «Барселоны», которую по окончании сезона может покинуть Луис Энрике.
Сообщается, что кандидатуру Аллегри продвигает спортивный директор каталонцев Арьедо Брайда, хорошо знакомый с ним по совместной работе в «Милане».
Ранее 49-летнего итальянца связывали с возможным назначением в «Арсенал».
Кроме Аллегри в расширенный список «Барселоны» входят Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»), Лоран Блан (экс-«ПСЖ», сборная Франции), Хорхе Сампаоли («Севилья»), Эрнесто Вальверде («Атлетик»), Роналд Куман («Эвертон») и Эусебио Сакристан («Сосьедад»).
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