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    Аллегри может возглавить «Барселону» летом

    Теги Ювентус Барселона серия А Италия примера Испания отставки Массимилиано Аллегри Арьедо Брайда

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри попал в сферу интересов «Барселоны», которую по окончании сезона может покинуть Луис Энрике.

    Сообщается, что кандидатуру Аллегри продвигает спортивный директор каталонцев Арьедо Брайда, хорошо знакомый с ним по совместной работе в «Милане».

    Ранее 49-летнего итальянца связывали с возможным назначением в «Арсенал».

    Кроме Аллегри в расширенный список «Барселоны» входят Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»), Лоран Блан (экс-«ПСЖ», сборная Франции), Хорхе Сампаоли («Севилья»), Эрнесто Вальверде («Атлетик»), Роналд Куман («Эвертон») и Эусебио Сакристан («Сосьедад»).

    Аллегри пригрозил руководству «Ювентуса» увольнением из-за конфликта с Бонуччи

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