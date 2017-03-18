Тренер Массимилиано Аллегри поделился мыслями о Лиге чемпионов и серии А.

«Противостояние с «Барселоной» будет увлекательным. Но прежде нам предстоит провести еще четыре матча.

в семи последних играх добилась пяти побед при двух ничьих. Нам нужно будет показать свой максимум.

Кьеллини в матче с «Сампдорией» не сыграет. Выйдет Бардзальи в паре с Бонуччи или Ругани.

Чемпионат – первоочередная задача для нас. Выиграть шесть скудетто подряд – это будет что-то необыкновенное.

Не стоит излишне увлекаться мыслями о «Барселоне». На мой взгляд, это вполне обычное дело.

не устает. Быть может, Гонсало в нескольких играх не сумел забить. Но он в хорошей форме.

пошла на пользу игра во вторник. Клаудио вновь обретает полную физическую готовность и может выйти на поле в матче с «Сампдорией», – сказал итальянец.