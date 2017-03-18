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    Массимилиано Аллегри: «Не стоит излишне увлекаться «Барселоной». Скудетто – первоочередная задача»

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    Тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями о Лиге чемпионов и серии А.

    «Противостояние с «Барселоной» будет увлекательным. Но прежде нам предстоит провести еще четыре матча.

    «Сампдория» в семи последних играх добилась пяти побед при двух ничьих. Нам нужно будет показать свой максимум.

    Кьеллини в матче с «Сампдорией» не сыграет. Выйдет Бардзальи в паре с Бонуччи или Ругани.

    Чемпионат – первоочередная задача для нас. Выиграть шесть скудетто подряд – это будет что-то необыкновенное.

    Не стоит излишне увлекаться мыслями о «Барселоне». На мой взгляд, это вполне обычное дело.

    Игуаин не устает. Быть может, Гонсало в нескольких играх не сумел забить. Но он в хорошей форме.

    Маркизио пошла на пользу игра во вторник. Клаудио вновь обретает полную физическую готовность и может выйти на поле в матче с «Сампдорией», – сказал итальянец.

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