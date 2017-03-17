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    Виталий Мутко: «Решение о недостаточности материалов по матчу «Амкар» – «Зенит» вызывает недоумение»

    Теги Зенит Амкар Виталий Мутко Премьер-лига Россия РФС судьи КДК РФС

    Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал решение КДК о недостаточном количестве видеоматериалов по матчу 19-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Зенитом» (1:0).

    «Когда выносится решение, что недостаточно видеоматериалов, это вызывает недоумение. Тогда вы их найдите – они есть у клубов, у телевидения.

    Вопрос не в том, чтобы осудить арбитра, вопрос в справедливости. Я смотрю – я вижу! Почему кто-то не видит? В этом плане мы еще раз к таким эпизодам будем возвращаться и к статусу таких комиссий тоже.

    Мы делаем все, чтобы вопросы судейства были независимыми. Наша задача – создать профессиональный судейский корпус, разработать правильные критерии подготовки судей, реестра, выставления оценок.

    Для этого мы изменили им экономическую поддержку. Мы только начинаем эту работу – к сожалению, раньше она не проводилась серьезно», – заявил Мутко.

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