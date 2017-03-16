«Монако» выбил «Манчестер Сити», Измайлов ушел из «Краснодара» и другие важные новости дня

1. «Атлетико» и «Монако» вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов. Хосеп Гвардиола впервые в тренерской карьере вылетел так рано.

2. Хорхе Сампаоли не будет тренировать «Барселону», ложная тревога.

3. Руни и Марсьяль не помогут «МЮ» в матче с «Ростовом». Не Калачев, конечно, но тоже потери.

4. В КХЛ «Магнитка» вышла в финал Востока и сыграет там с «Ак Барсом» или «Авангардом».

5. Марат Измайлов ушел из «Краснодара» в неизвестность. Эх.

6. Звезда «Чикаго» Артем Анисимов выбыл на месяц после столкновения с Радуловым.

7. Теннис. Роджер Федерер в 1/8 финала на турнире в Индиан-Уэллс разобрался с Рафаэлем Надалем (6:2, 6:3), Ник Киргиос выбил Новака Джоковича (6:4, 7:6). Светлана Кузнецова справилась с Анастасией Павлюченковой (6:3, 6:2).

8. НХЛ. Третий гол в сезоне Ивана Барбашева не спас «Сент-Луис» в матче с «Анахаймом» (1:2). У Уэйна Симмондса 200-я шайба в карьере, а его «Филадельфия» победила «Питтбург» (4:0). Другие результаты дня – здесь.

9. НБА. Джеймс Харден сделал 17-й трипл-дабл в сезоне. «Милуоки» нанес поражение пятой команде Запада «Клипперс» (97:96), амбициозный «Бостон» обыграл набравшую обороты «Миннесоту» (117:104).

10. В КХЛ стало на один клуб меньше: ушел «Медвешчак».

11. Шведский клуб решил штрафовать игроков за симуляции и нырки.

Цитата дня: «Руководителей «Томи» нужно привлечь по статье «растление малолетних». Василий Уткин – о смене курса.