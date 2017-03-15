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    Сампаоли не возглавит «Барселону» летом

    Теги Барселона Севилья примера Испания Луис Энрике Хорхе Сампаоли

    Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли не является кандидатом на пост главного тренера «Барселоны», который освободится летом после ухода Луиса Энрике.

    Несмотря на его успехи с нынешним клубом и хорошие отношения с некоторыми людьми из руководства «Барселоны», каталонцы никогда не рассматривали Сампаоли как приоритетный вариант на смену Энрике. Аргентинец не знает клуб из глубины, а «Барселона» не хочет наступать в этой ситуации на те же грабли, что и с приглашением его соотечественника Херардо Мартино в 2013 году, который проработал в команде только год.

    Также отмечается, что главными кандидатами на пост наставника «Барселоны» остаются тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде и нынешний помощник Энрике в клубе Хуан Карлос Унсуэ.

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