Сампаоли не возглавит «Барселону» летом

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли не является кандидатом на пост главного тренера «Барселоны», который освободится летом после ухода .

Несмотря на его успехи с нынешним клубом и хорошие отношения с некоторыми людьми из руководства «Барселоны», каталонцы никогда не рассматривали Сампаоли как приоритетный вариант на смену Энрике. Аргентинец не знает клуб из глубины, а не хочет наступать в этой ситуации на те же грабли, что и с приглашением его соотечественника Херардо Мартино в 2013 году, который проработал в команде только год.

Также отмечается, что главными кандидатами на пост наставника «Барселоны» остаются тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде и нынешний помощник Энрике в клубе Хуан Карлос Унсуэ.