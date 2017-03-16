Гвардиола впервые в тренерской карьере не сумел выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» проиграл «Монако» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) и вылетел из турнира по сумме двух встреч.
Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола впервые в своей тренерской карьере не сумел пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов.
До этого команды под руководством 46-летнего специалиста неизменно добирались как минимум до полуфинала.
Spots.ru провел онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Манчестер Сити».
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