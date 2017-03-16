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    Гвардиола впервые в тренерской карьере не сумел выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов Хосеп Гвардиола

    «Манчестер Сити» проиграл «Монако» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) и вылетел из турнира по сумме двух встреч.

    Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола впервые в своей тренерской карьере не сумел пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    До этого команды под руководством 46-летнего специалиста неизменно добирались как минимум до полуфинала.

    Spots.ru провел онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Манчестер Сити».

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