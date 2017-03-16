Гвардиола впервые в тренерской карьере не сумел выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов

проиграл «Монако» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) и вылетел из турнира по сумме двух встреч.

Главный тренер «горожан» впервые в своей тренерской карьере не сумел пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов.

До этого команды под руководством 46-летнего специалиста неизменно добирались как минимум до полуфинала.

Spots.ru провел онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Манчестер Сити».