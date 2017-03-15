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    Василий Уткин: «Руководителей «Томи» нужно привлечь по статье «растление малолетних»

    Теги Василий Уткин Премьер-лига Россия Томь Руслан Киселев Сергей Жвачкин

    Журналист Василий Уткин иронично отозвался о «Томи».

    «Тех, кто отвечает за футбольный клуб «Томь», нужно привлечь по статье «растление малолетних», – заявил комментатор.

    Сибирская команда вследствие финансовых проблем ввела большую группу молодых футболистов в основной состав. «Томь» потерпела разгромные поражения от «Ростова» (0:6) и ЦСКА (0:4).

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