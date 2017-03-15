Журналист Василий Уткин иронично отозвался о «Томи».

«Тех, кто отвечает за футбольный клуб , нужно привлечь по статье «растление малолетних», – заявил комментатор.

Сибирская команда вследствие финансовых проблем ввела большую группу молодых футболистов в основной состав. «Томь» потерпела разгромные поражения от «Ростова» (0:6) и ЦСКА (0:4).

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