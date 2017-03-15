Магнитогорский «Металлург» обыграл «Барыс» и вышел в финал Восточной конференции Кубка Гагарина

Магнитогорский одолел «Барыс» (3:2) в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Таким образом, магнитогорцы завершили серию в 4 матчах, не отдав ни одной игры. «Магнитка» стала первой командой в этом сезоне, вышедшей в финал конференции Кубка Гагарина.

В финале Востока сыграет либо с «Ак Барсом», либо с «Авангардом» (2-1 в серии).