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    Магнитогорский «Металлург» обыграл «Барыс» и вышел в финал Восточной конференции Кубка Гагарина

    Теги Металлург Мг КХЛ Барыс Кубок Гагарина

    Магнитогорский «Металлург» одолел «Барыс» (3:2) в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

    Таким образом, магнитогорцы завершили серию в 4 матчах, не отдав «Барысу» ни одной игры. «Магнитка» стала первой командой в этом сезоне, вышедшей в финал конференции Кубка Гагарина.

    В финале Востока «Металлург» сыграет либо с «Ак Барсом», либо с «Авангардом» (2-1 в серии).

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