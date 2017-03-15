Измайлов расторг контракт с «Краснодаром»

и полузащитник Марат Измайлов достигли договоренности о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

«Обстоятельства сложились таким образом, что Марату в настоящее время необходимо постоянно находиться рядом с семьей. Исходя из этого Измайлов обратился с просьбой расторгнуть действующий контракт, и клуб пошел ему на встречу.

Коллектив «Краснодара» благодарит футболиста за профессиональную работу и желает ему успехов в дальнейшей трудовой деятельности!» – сказано в сообщении.