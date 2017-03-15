Измайлов расторг контракт с «Краснодаром»
«Краснодар» и полузащитник Марат Измайлов достигли договоренности о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.
«Обстоятельства сложились таким образом, что Марату в настоящее время необходимо постоянно находиться рядом с семьей. Исходя из этого Измайлов обратился с просьбой расторгнуть действующий контракт, и клуб пошел ему на встречу.
Коллектив «Краснодара» благодарит футболиста за профессиональную работу и желает ему успехов в дальнейшей трудовой деятельности!» – сказано в сообщении.
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