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    Измайлов расторг контракт с «Краснодаром»

    Теги Марат Измайлов Премьер-лига Россия трансферы Краснодар

    «Краснодар» и полузащитник Марат Измайлов достигли договоренности о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

    «Обстоятельства сложились таким образом, что Марату в настоящее время необходимо постоянно находиться рядом с семьей. Исходя из этого Измайлов обратился с просьбой расторгнуть действующий контракт, и клуб пошел ему на встречу.

    Коллектив «Краснодара» благодарит футболиста за профессиональную работу и желает ему успехов в дальнейшей трудовой деятельности!» – сказано в сообщении.

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