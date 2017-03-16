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    НБА. «Бостон» обыграл «Миннесоту», «Майами» был сильнее «Нового Орлеана» и другие матчи

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    В среду, 15 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей. Амбициозный «Бостон» примет набравшую обороты «Миннесоту», которая продолжает борьбу за место в Топ-8 Западной конференции. В Майами сойдутся еще две команды, которые нацелены на зону плей-офф – местные «Хит» примут «Новый Орлеан» ДеМаркуса Казинса и Энтони Дэвиса.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Даллас 107:112 (39:32, 18:21, 23:20, 27:39)
    Дата проведения
    16 марта, 02.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Статистика
    Вашингтон
    Уолл (26 + 11 передач), Бил (24), Портер (14 + 10 подборов), Гортат (8 + 10 подборов), М-ф Моррис (5 + 7 подборов) – старт; Богданович (19), Маинми (6), Дженнингс (3), Саторански (2), Смит (0).
    Даллас
    Барнс (22 + 9 подборов), Новицки (20), Сет Карри (19), Феррелл (9), Финни-Смит (2 + 8 подборов) – старт; Ноэл (12), Бруссино (11 + 9 подборов), Харрис (10), Бареа (6 + 13 передач), Межри (1).

    Индиана – Шарлотт 98:77 (24:22, 18:20, 33:16, 23:19)
    Дата проведения
    16 марта, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Статистика
    Индиана
    Джордж (39), Майлз (9), Тиг (8 + 8 подборов + 11 передач), Тернер (6 + 11 подборов), Янг (2) – старт; Эллис (16), Робинсон (9), Серафин (6), Кристмас (3), Брукс (0), Янг (0), Стаки (0).
    Шарлотт
    Кидд-Гилкрист (10), Лэмб (8 + 7 подборов), Уокер (7), Зеллер (7), Марв. Уильямс (4) – старт; Камински (20), Белинелли (11), Уэбер (8), Робертс (2), Грэм (0), Вуд (0).

    Бостон – Миннесота 117:104 (30:32, 28:28, 27:17, 32:27)
    Дата проведения
    16 марта, 02.30, «TD Garden»
    Онлайн матча Статистика
    Бостон
    Томас (27), Хорфорд (20 + 9 подборов + 8 передач), Брэдли (18), Джонсон (8), Краудер (7) – старт; Смарт (10 + 6 передач), Олиник (10), Розир (8), Браун (5), Жеребко (4).
    Миннесота
    Рубио (23 + 7 передач), Уиггинс (21), Таунс (17 + 14 подборов), Дженг (8 + 9 подборов), Раш (5) – старт; Мухаммад (21), Данн (4), Бьелица (3), Джонс (2), Стивенсон (0).

    Майами – Новый Орлеан 120:112 (28:21, 26:31, 31:27, 35:33)
    Дата проведения
    16 марта, 02.30, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Майами
    Драгич (33), Уайтсайд (20 + 17 подборов + 5 потерь), Уэйтерс (14), Макгрудер (2), Бэббит (0) – старт; Эллингтон (19), Джонсон (10 + 9 передач), Дж. Джонсон (10), Ричардсон (8), Рид (4), Уайт (0).
    Новый Орлеан
    Дэвис (27 + 8 подборов), Казинс (19 + 9 подборов), Холидэй (11 + 8 передач), Хилл (4), Селден (3) – старт; Мур (18), Каннингем (11), Кроуфорд (10), Фрэйзер (5), Аженса (4).

    Детройт – Юта 83:97 (19:28, 16:26, 27:23, 21:20)
    Дата проведения
    16 марта, 02.30, «The Palace of Auburn Hills»
    Онлайн матча Статистика
    Детройт
    Колдуэлл-Поуп (10), Джексон (8), М-с Моррис (8), Луэр (7), Драммонд (6) – старт; Смит (16), Харрис (12), Бэйнс (12 + 12 подборов), Джонсон (2), Марьянович (2), Буллок (0).
    Юта
    Хэйворд (25 + 9 подборов + 6 передач), Джордж Хилл (17), Джонсон (12), Гобер (12 + 9 подборов + 4 блок-шота), Худ (0) – старт; Инглс (12), Экзам (7), Диао (7), Беркс (5), Нето (0), Уити (0).

    Чикаго – Мемфис 91:98 (24:24, 26:30, 21:20, 20:24)
    Дата проведения
    16 марта, 03.00, «United Center»
    Онлайн матча Статистика
    Чикаго
    Рондо (17 + 8 передач), Батлер (14 + 7 подборов), Уэйд (8), Портис (8 + 7 подборов), Лопес (8) – старт; Миротич (14), Валентайн (11 + 7 подборов), Картер-Уильямс (7), Ципзер (2), Фелисио (2).
    Мемфис
    Конли (27 + 9 подборов + 7 передач), Марк Газоль (27 + 7 передач), Аллен (10), Картер (7), Грин (4 + 7 подборов) – старт; Рэндолф (8 + 9 подборов), Дэниелс (6), Эннис (5), Райт (4), Харрисон (0).

    Хьюстон – Лейкерс 139:100 (37:26, 29:26, 27:23, 46:25)
    Дата проведения
    16 марта, 03.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Статистика
    Хьюстон
    Ариза (20), Харден (18 + 12 подборов + 13 передач + 9 потерь), Капела (15 + 10 подборов), Беверли (9), Андерсон (0) – старт; Уильямс (30 + 7 передач), Гордон (10), Харрелл (10), Нене (10), Браун (9), Деккер (8 + 9 подборов), Уилджер (0).
    Лейкерс
    Рэндл (32 + 8 подборов), Кларксон (18), Ингрэм (18), Зубац (2), Янг (0) – старт; Эннис (7), Робинсон (6), Расселл (5 + 7 потерь), Нваба (4), Брюэр (4), Нэнс (4), Метта Уолд Пис (0), Блэк (0).

    Сан-Антонио – Портленд 106:110 (29:28, 26:26, 25:28, 26:28)
    Дата проведения
    16 марта, 03.00, «AT&T Center»
    Онлайн матча Статистика
    Сан-Антонио
    Ленард (34 + 9 подборов + 6 передач), Олдридж (19 + 7 подборов), Миллс (13 + 6 передач), Дедмон (4), Грин (3) – старт; Ли (12), Пау Газоль (12), Джинобили (7 + 6 передач), Форбс (2), Симмонс (0), Андерсон (0).
    Портленд
    Лиллард (36), Макколлум (26), Нуркич (16 + 9 подборов + 5 потерь), Вонле (12), Харклесс (3) – старт; Крэбб (10), Напьер (5), Амину (2 + 8 подборов), Ленард (0).

    Финикс – Сакраменто 101:107 (29:22, 18:26, 28:26, 26:33)
    Дата проведения
    16 марта, 05.00, «US Airways Center»
    Онлайн матча Статистика
    Финикс
    Уоррен (24 + 9 подборов), Букер (19), Крисс (17 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Юлис (13 + 13 передач), Лень (6 + 8 подборов) – старт; Уильямс (14 + 11 подборов), Барбоза (4), Дадли (4), Прайс (0), Джонс (0).
    Сакраменто
    Аффлало (14), Коули-Стайн (14 + 11 подборов + 4 блок-шота), Куфос (13), Лоусон (11 + 6 передач), Хилд (7) – старт; Лабиссьер (32 + 11 подборов), Гэллоуэй (8), Темпл (8), Эванс (0), Папаяннис (0).

    Клипперс – Милуоки 77:81 (4 четверть)
    Дата проведения
    16 марта, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью
    Клипперс
    Гриффин (14), Редик (12), Джордан (11 + 12 подборов), Мба а Муте (9), Пол (6 + 5 потерь).
    Милуоки
    Миддлтон (16 + 7 подборов), Адетокумбо (12), Брогдон (11), Снелл (7), Макер (3).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НБА

    Статистика НБА

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