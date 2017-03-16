НБА. «Бостон» обыграл «Миннесоту», «Майами» был сильнее «Нового Орлеана» и другие матчи
В среду, 15 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей. Амбициозный «Бостон» примет набравшую обороты «Миннесоту», которая продолжает борьбу за место в Топ-8 Западной конференции. В Майами сойдутся еще две команды, которые нацелены на зону плей-офф – местные «Хит» примут «Новый Орлеан» ДеМаркуса Казинса и Энтони Дэвиса.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 марта, 02.00, «Verizon Center»
- Вашингтон
- Уолл (26 + 11 передач), Бил (24), Портер (14 + 10 подборов), Гортат (8 + 10 подборов), М-ф Моррис (5 + 7 подборов) – старт; Богданович (19), Маинми (6), Дженнингс (3), Саторански (2), Смит (0).
- Дата проведения
- 16 марта, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
- Джордж (39), Майлз (9), Тиг (8 + 8 подборов + 11 передач), Тернер (6 + 11 подборов), Янг (2) – старт; Эллис (16), Робинсон (9), Серафин (6), Кристмас (3), Брукс (0), Янг (0), Стаки (0).
- Дата проведения
- 16 марта, 02.30, «TD Garden»
- Бостон
- Томас (27), Хорфорд (20 + 9 подборов + 8 передач), Брэдли (18), Джонсон (8), Краудер (7) – старт; Смарт (10 + 6 передач), Олиник (10), Розир (8), Браун (5), Жеребко (4).
- Дата проведения
- 16 марта, 02.30, «American Airlines Arena»
- Майами
- Драгич (33), Уайтсайд (20 + 17 подборов + 5 потерь), Уэйтерс (14), Макгрудер (2), Бэббит (0) – старт; Эллингтон (19), Джонсон (10 + 9 передач), Дж. Джонсон (10), Ричардсон (8), Рид (4), Уайт (0).
- Дата проведения
- 16 марта, 02.30, «The Palace of Auburn Hills»
- Детройт
- Колдуэлл-Поуп (10), Джексон (8), М-с Моррис (8), Луэр (7), Драммонд (6) – старт; Смит (16), Харрис (12), Бэйнс (12 + 12 подборов), Джонсон (2), Марьянович (2), Буллок (0).
- Дата проведения
- 16 марта, 03.00, «United Center»
- Чикаго
- Рондо (17 + 8 передач), Батлер (14 + 7 подборов), Уэйд (8), Портис (8 + 7 подборов), Лопес (8) – старт; Миротич (14), Валентайн (11 + 7 подборов), Картер-Уильямс (7), Ципзер (2), Фелисио (2).
- Дата проведения
- 16 марта, 03.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
- Ариза (20), Харден (18 + 12 подборов + 13 передач + 9 потерь), Капела (15 + 10 подборов), Беверли (9), Андерсон (0) – старт; Уильямс (30 + 7 передач), Гордон (10), Харрелл (10), Нене (10), Браун (9), Деккер (8 + 9 подборов), Уилджер (0).
- Дата проведения
- 16 марта, 03.00, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
- Ленард (34 + 9 подборов + 6 передач), Олдридж (19 + 7 подборов), Миллс (13 + 6 передач), Дедмон (4), Грин (3) – старт; Ли (12), Пау Газоль (12), Джинобили (7 + 6 передач), Форбс (2), Симмонс (0), Андерсон (0).
- Дата проведения
- 16 марта, 05.00, «US Airways Center»
- Финикс
- Уоррен (24 + 9 подборов), Букер (19), Крисс (17 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Юлис (13 + 13 передач), Лень (6 + 8 подборов) – старт; Уильямс (14 + 11 подборов), Барбоза (4), Дадли (4), Прайс (0), Джонс (0).
- Дата проведения
- 16 марта, 05.30, «Staples Center»
- Клипперс
- Гриффин (14), Редик (12), Джордан (11 + 12 подборов), Мба а Муте (9), Пол (6 + 5 потерь).
- Милуоки
- Миддлтон (16 + 7 подборов), Адетокумбо (12), Брогдон (11), Снелл (7), Макер (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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