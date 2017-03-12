Главный тренер Гаджи Гаджиев проанализировал победу над «Зенитом» в матче 19-го тура чемпионата России (1:0).

– «Зенит» имел большую часть времени территориальное преимущество. Мы не смогли выставить четверых игроков основного состава. Мы могли бы сыграть лучше, если бы была полной обойма. Но тем, кто вышел, надо сказать спасибо. Они сыграли не на пределе возможностей с точки зрения умения играть, но с точки зрения самоотдачи – безусловно.

Поддавливал авторитет соперника. В некоторых случаях мы могли играть увереннее, часто принимались к воротам. Но результатом, конечно, доволен. И игра была достойной «Амкара» и достойной премьер-лиги.

– Мирча Луческу сказал, что его команду засудили.



– Засудили? Это удивительно. Я не готов комментировать эпизоды, которые происходили далеко, но у нас тоже есть претензии к арбитрам. В одинаковых ситуациях Заневу давали желтую, а игроку – нет. Штрафных в нашу сторону дали многовато.

А если говорить коротко – как бы судья ни судил, надо исходить из своего потенциала. «Зенит» – это квалифицированные футболисты, бюджет в десятки раз больше нашего. Им надо ориентироваться не на судейство.

Когда кого-то из лидеров судят так, как им не нравится, всегда возникает большой шум. Но сколько матчей у «Зенита», когда у них есть основания жаловаться? Два-три? А у «Амкара», как и любой другой команды не из числа топ-клубов, таких игр десятки, – сказал Гаджиев.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Амкар» – «Зенит».

Ошибка судьи, которая прибила «Зенит»