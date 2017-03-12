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    Андрей Будогосский: «Определить, был гол «Зенита» или нет, может только господь бог или система взятия ворот»

    Теги Зенит Амкар Премьер-лига Россия судьи Андрей Будогосский

    Глава судейского комитета РФС Андрей Будогосский высказался по поводу работы арбитра Евгения Турбина на матче «Амкар» – «Зенит» (1:0).

    «Определить, был гол или нет, может только господь бог или система определения взятия ворот.

    От помощника мяч был закрыт игроком, все остальные ракурсы – блеф, не доказательства», – сказал Будогосский.

    Ошибка судьи, которая прибила «Зенит»

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