Глава судейского комитета РФС Андрей Будогосский высказался по поводу работы арбитра Евгения Турбина на матче «Амкар» – (1:0).

«Определить, был гол или нет, может только господь бог или система определения взятия ворот.

От помощника мяч был закрыт игроком, все остальные ракурсы – блеф, не доказательства», – сказал Будогосский.

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