Чудо «Барселоны», шок Моуринью от ростовского газона, поражение СКА и другие важные новости дня

1. «Барселона» совершила невероятный камбэк, забила три гола за семь минут и прошла «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Об этом матче мы будем рассказывать внукам. «ПСЖ» не стоит расстраиваться – они сэкономили около 20 миллионов евро.

2. В другом матче 1/8 финала дортмундская «Боруссия» разгромила «Бенфику», спасибо хет-трику Обамеянга.

3. СКА сенсационно проиграл московскому «Динамо» первый матч серии. Все три гола питерцам забил Максим Карпов. В другом матче ЦСКА победил «Локомотив».

4. Моуринью в шоке от газона, на котором придется играть с «Ростовом», а местный агроном даже не спорит. Зато болельщики подарят фанатам «МЮ» пледы и по кружке какао.

5. Странная история с известным египтологом: сначала он назвал Месси идиотом, а потом свалил все на переводчиков.

6. Александр Овечкин странно отреагировал на шутку Урганта про пиццу.

7. На второй день тестов в Барселоне быстрейшим был финн Боттас, партнер Хэмилтона по «Мерседесу».

8. Серена снялась с двух топ-турниров в США из-за травмы, ее сдвинут с первой строчки рейтинга.

9. В НХЛ «Питтсбург» обыграл «Виннипег» (7:4) благодаря 3 очкам Малкина, а «Бостон» был сильнее «Детройта» (6:1). Все результаты в НХЛ – здесь.

10. НБА. «Сан-Антонио», обыграв «Сакраменто», добился 50-й победы в регулярном чемпионате. «Хьюстон» уступил «Юте». Другие результаты – здесь.

Цитата дня: «Сегодня многие займутся любовью, в ближайшие 9 месяцев надо нанять много акушерок». Жерар Пике – о победе «Барсы».

Мольба дня: «Верните чемпионат Испании!!!!!»