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    Президент «ПСЖ» обещал каждому игроку миллион евро, если команда пройдет «Барселону»

    Теги ПСЖ Барселона Лига чемпионов Нассер Аль-Хелайфи

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0) мотивировал игроков деньгами.

    Функционер пообещал, что выплатит бонусы, если французская команда пройдет в следующую стадию турнира. Размер премии можно описать числом с шестью нулями, то есть каждый футболист получит по миллиону евро.

    По некоторым данным, Аль-Хелайфи входит в сотню самых богатых людей мира.

    Ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится сегодня на поле каталонской команды.

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