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    Болельщики «Ростова» подарят фанатам «МЮ» пледы перед матчем Лиги Европы

    Теги Ростов Манчестер Юнайтед Лига Европы болельщики ЧМ-2018

    Фанаты «Манчестер Юнайтед» перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» получат от болельщиков хозяев пледы в подарок.

    «Клуб болельщиков ФК-РСМ на матче с «Манчестер Юнайтед» будет проводить акцию Gentlefan. Содержание данного мероприятия в том, что на входе на гостевой сектор болельщикам с туманного Альбиона будут выдаваться теплые пледы, для того что-бы они не замерзли.

    Всем известно что погода в марте не предсказуема, и мы как гостеприимные хозяева должны позаботиться о своих гостях.

    Уже в следующем году нас ожидает историческое событие – чемпионат мира 2018 года. Наш город посетят десятки тысяч болельщиков. Мы как город-организатор должны будем приложить все усилия к тому что-бы прибывание в нашем городе было максимально комфортным и безопасным для приезжих болельщиков.

    Данной акцией мы хотим подать пример для всех жителей нашей страны. И самое главное – развенчать миф о том, что у нас небезопасно, что мы не ждём гостей. Ждем. Приезжайте. Почувствуйте наше тепло», – говорится в заявлении клуба болельщиков ФК-РСМ (орфография оригинала сохранена).

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