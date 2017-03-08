Болельщики «Ростова» подарят фанатам «МЮ» пледы перед матчем Лиги Европы

Фанаты перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против получат от болельщиков хозяев пледы в подарок.

«Клуб болельщиков ФК-РСМ на матче с будет проводить акцию Gentlefan. Содержание данного мероприятия в том, что на входе на гостевой сектор болельщикам с туманного Альбиона будут выдаваться теплые пледы, для того что-бы они не замерзли.

Всем известно что погода в марте не предсказуема, и мы как гостеприимные хозяева должны позаботиться о своих гостях.

Уже в следующем году нас ожидает историческое событие – чемпионат мира 2018 года. Наш город посетят десятки тысяч болельщиков. Мы как город-организатор должны будем приложить все усилия к тому что-бы прибывание в нашем городе было максимально комфортным и безопасным для приезжих болельщиков.

Данной акцией мы хотим подать пример для всех жителей нашей страны. И самое главное – развенчать миф о том, что у нас небезопасно, что мы не ждём гостей. Ждем. Приезжайте. Почувствуйте наше тепло», – говорится в заявлении клуба болельщиков ФК-РСМ (орфография оригинала сохранена).