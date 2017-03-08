Известный египетский археолог Захи Хавасс рассказал о визите форварда «Барселоны» в Каир на благотворительный вечер, организованный фондом по борьбе с распространением гепатита С.

«Извините меня, но Месси идиот. Когда я с ним говорил, его лицо не выражало никаких эмоций. Он не продемонстрировал никакого интереса в том, что я ему рассказывал.

Не думаю, что ему вообще было интересно. Когда я рассказывал ему о тайниках в пирамидах, древних монархах, династии Тутанхамона, он никак не реагировал. Месси вел себя очень вежливо, но ему интересен только футбол», – сказал Хавасс.

Захи Хавасс ранее был генеральным секретарем Высшего совета по древностям Египта. Он также занимается активной популяризацией истории и культуры Древнего Египта с помощью телевизионных документальных сериалов. В 2003 году Хавасс стал членом Российской академии естественных наук. В 2006 году журнал Time включил ученого в список 100 самых влиятельных людей в мире.