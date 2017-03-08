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    Серена Уильямс снялась с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами и потеряет первую строчку рейтинга

    Теги Серена Уильямс WTA Анжелик Кербер BNP Paribas Open Miami Open

    Первая ракетка мира американка Серена Уильямс отказалась от участия в турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами из-за травмы колена. Таким образом, по итогам турнира в Индиан-Уэллсе, 20 марта, 35-летняя американка уступит первую строчку рейтинга немке Анжелик Кербер.

    «Из-за коленей я не могла тренироваться, и очень расстроена, что не смогу сыграть на этих турнирах. Я продолжу двигаться вперед с положительным настроем. С нетерпением жду момента, когда смогу вернуться на корт», – заявила теннисистка.

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