Серена Уильямс снялась с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами и потеряет первую строчку рейтинга

Первая ракетка мира американка Серена Уильямс отказалась от участия в турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами из-за травмы колена. Таким образом, по итогам турнира в Индиан-Уэллсе, 20 марта, 35-летняя американка уступит первую строчку рейтинга немке Анжелик Кербер.

«Из-за коленей я не могла тренироваться, и очень расстроена, что не смогу сыграть на этих турнирах. Я продолжу двигаться вперед с положительным настроем. С нетерпением жду момента, когда смогу вернуться на корт», – заявила теннисистка.