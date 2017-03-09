В среду, 8 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» примет на своей площадке «Юту», «Голден Стэйт» – «Бостон».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НБА

Статистика НБА