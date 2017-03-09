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    НБА. Регулярный чемпионат. «Хьюстон» примет «Юту», «Голден Стэйт» – «Бостон» и другие матчи

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    В среду, 8 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» примет на своей площадке «Юту», «Голден Стэйт» – «Бостон».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Орландо – Чикаго 98:91 (19:22, 24:31, 34:24, 21:14)
    Дата проведения
    9 марта, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Статистика
    Орландо
    Пэйтон (22 + 14 подборов + 14 передач), Фурнье (20 + 9 подборов), Росс (14), Гордон (13), Бийомбо (6) – старт; Грин (9), Огастин (7), Уотсон (5), Хезонья (2), Циммерман (0).
    Чикаго
    Батлер (21 + 9 передач + 5 потерь), Грант (13), Лопес (10 + 9 подборов), Портис (8), Ципзер (3) – старт; Фелисио (11), Рондо (8 + 6 передач), Ловернь (7 + 8 подборов), Валентайн (6), Пэйн (4).

     

    Атланта – Бруклин 110:105 (23:27, 23:23, 35:30, 29:25)
    Дата проведения
    9 марта, 03.30, «Philips Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Атланта
    Шредер (31 + 5 потерь), Миллсэп (24), Ховард (11 + 14 подборов), Сефолоша (9 + 8 подборов), Бэйзмор (7).
    Бруклин
    Лопес (18 + 5 блок-шотов + 5 потерь), Лин (16 + 8 передач), ЛеВерт (7), Холлис-Джефферсон (6), Фой (3) – старт; Килпатрик (27), Букер (12 + 8 подборов), Эйси (7 + 7 подборов), Уайтхэд (6), Макдэниэлс (2), Динуидди (1).

     

    Майами – Шарлотт 108:101 (18:22, 36:32, 27:32, 27:15)
    Дата проведения
    9 марта, 03.30, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Майами
    Уэйтерс (24), Драгич (22 + 10 передач), Бэббит (12), Уайтсайд (10 + 15 подборов + 4 блок-шота), Макгрудер (2) – старт; Дж. Джонсон (10), Эллингтон (9), Рид (7), Ричардсон (6), Джонсон (6).
    Шарлотт
    Уокер (33), Батюм (16 + 7 подборов), Марв. Уильямс (14 + 12 подборов), Кидд-Гилкрист (12), Зеллер (8) – старт; Лэмб (8), Белинелли (8), Робертс (2), О’Брайант (0), Вуд (0).

     

    Милуоки – Нью-Йорк 102:89 (4 четверть)
    Дата проведения
    9 марта, 04.00, «Bradley Center»
    Онлайн матча Превью
    Милуоки
    Адетокумбо (32 + 12 подборов + 6 передач), Миддлтон (18), Снелл (10 + 7 подборов), Брогдон (4), Макер (4).
    Нью-Йорк
    Роуз (24 + 6 передач), Энтони (16), Порзингис (13 + 8 подборов), Эрнангомес (13 + 12 подборов + 6 потерь), Ли (10).

     

    Новый Орлеан – Торонто 84:86 (4 четверть)
    Дата проведения
    9 марта, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Превью
    Новый Орлеан
    Казинс (25 + 9 подборов), Холидэй (7), Дэвис (7), Томпсон (5), Хилл (3).
    Торонто
    Валанчюнас (19 + 7 подборов), ДеРозан (12), Ибака (12), Джозеф (11), Такер (8).

     

    Хьюстон – Юта 99:105 (4 четверть)
    Дата проведения
    9 марта, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Превью
    Хьюстон
    Харден (30 + 6 передач + 6 потерь), Капела (19 + 13 подборов), Гордон (14), Ариза (11), Беверли (3).
    Юта
    Хэйворд (21 + 8 подборов), Худ (19), Гобер (18 + 8 подборов), Джонсон (13), Экзам (5).

     

    Миннесота – Клипперс 96:83 (4 четверть)
    Дата проведения
    9 марта, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча Превью
    Миннесота
    Таунс (29 + 14 подборов), Уиггинс (18), Мухаммад (15), Рубио (14 + 10 передач), Дженг (6 + 8 подборов).
    Клипперс
    Джордан (20 + 11 подборов), Гриффин (16 + 5 потерь), Редик (14), Пол (5 + 10 передач), Мба а Муте (2).

     

    Индиана – Детройт 113:93 (4 четверть)
    Дата проведения
    9 марта, 04.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Превью
    Индиана
    Майлз (15).
    Детройт
    Луэр (15), Драммонд (14 + 15 подборов), М-с Моррис (10), Джексон (6), Колдуэлл-Поуп (2).

     

    Сан-Антонио – Сакраменто 80:82 (3 четверть)
    Дата проведения
    9 марта, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Денвер – Вашингтон 50:67 (2 четверть)
    Дата проведения
    9 марта, 05.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Превью
    Денвер
    Чендлер (15), Пламли (8), Харрис (7), Бартон (5), Нельсон (2).
    Вашингтон
    Уолл (15), Бил (13), М-ф Моррис (9), Гортат (8 + 11 подборов), Портер (4).

     

    Голден Стэйт – Бостон
    Дата проведения
    9 марта, 06.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Превью
    Голден Стэйт
    Карри (0), Томпсон (0), Маккоу (0), Грин (0), Пачулия (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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