НБА. Регулярный чемпионат. «Хьюстон» примет «Юту», «Голден Стэйт» – «Бостон» и другие матчи
В среду, 8 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» примет на своей площадке «Юту», «Голден Стэйт» – «Бостон».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 марта, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
- Пэйтон (22 + 14 подборов + 14 передач), Фурнье (20 + 9 подборов), Росс (14), Гордон (13), Бийомбо (6) – старт; Грин (9), Огастин (7), Уотсон (5), Хезонья (2), Циммерман (0).
- Дата проведения
- 9 марта, 03.30, «Philips Arena»
- Атланта
- Шредер (31 + 5 потерь), Миллсэп (24), Ховард (11 + 14 подборов), Сефолоша (9 + 8 подборов), Бэйзмор (7).
- Дата проведения
- 9 марта, 03.30, «American Airlines Arena»
- Майами
- Уэйтерс (24), Драгич (22 + 10 передач), Бэббит (12), Уайтсайд (10 + 15 подборов + 4 блок-шота), Макгрудер (2) – старт; Дж. Джонсон (10), Эллингтон (9), Рид (7), Ричардсон (6), Джонсон (6).
- Шарлотт
- Уокер (33), Батюм (16 + 7 подборов), Марв. Уильямс (14 + 12 подборов), Кидд-Гилкрист (12), Зеллер (8) – старт; Лэмб (8), Белинелли (8), Робертс (2), О’Брайант (0), Вуд (0).
- Дата проведения
- 9 марта, 04.00, «Bradley Center»
- Милуоки
- Адетокумбо (32 + 12 подборов + 6 передач), Миддлтон (18), Снелл (10 + 7 подборов), Брогдон (4), Макер (4).
- Нью-Йорк
- Роуз (24 + 6 передач), Энтони (16), Порзингис (13 + 8 подборов), Эрнангомес (13 + 12 подборов + 6 потерь), Ли (10).
- Дата проведения
- 9 марта, 04.00, «Smoothie King Center»
- Торонто
- Валанчюнас (19 + 7 подборов), ДеРозан (12), Ибака (12), Джозеф (11), Такер (8).
- Дата проведения
- 9 марта, 04.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
- Харден (30 + 6 передач + 6 потерь), Капела (19 + 13 подборов), Гордон (14), Ариза (11), Беверли (3).
- Дата проведения
- 9 марта, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
- Таунс (29 + 14 подборов), Уиггинс (18), Мухаммад (15), Рубио (14 + 10 передач), Дженг (6 + 8 подборов).
- Клипперс
- Джордан (20 + 11 подборов), Гриффин (16 + 5 потерь), Редик (14), Пол (5 + 10 передач), Мба а Муте (2).
- Дата проведения
- 9 марта, 04.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
- Майлз (15).
- Детройт
- Луэр (15), Драммонд (14 + 15 подборов), М-с Моррис (10), Джексон (6), Колдуэлл-Поуп (2).
- Дата проведения
- 9 марта, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 9 марта, 05.00, «Pepsi Center»
- Вашингтон
- Уолл (15), Бил (13), М-ф Моррис (9), Гортат (8 + 11 подборов), Портер (4).
- Дата проведения
- 9 марта, 06.30, «Oracle Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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