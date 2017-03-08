КХЛ. Кубок Гагарина. 2-й раунд. ЦСКА примет «Локомотив», СКА – «Динамо»
В стартовых матчах второго раунда Кубка Гагарина в Западной конференции ЦСКА сыграет дома с «Локомотивом», а СКА – с московским «Динамо».
КХЛ
Кубок Гагарина
Второй раунд
Первые матчи
- Дата проведения
- 8 марта, 17.00, «Ледовый дворец ЦСКА»
Счет в серии: 0-0
- Дата проведения
- 8 марта, 17.00, «Ледовый дворец»
Счет в серии: 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.