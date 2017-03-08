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    КХЛ. Кубок Гагарина. 2-й раунд. ЦСКА примет «Локомотив», СКА – «Динамо»

    Теги ЦСКА Локомотив СКА результаты КХЛ Кубок Гагарина Динамо

    В стартовых матчах второго раунда Кубка Гагарина в Западной конференции ЦСКА сыграет дома с «Локомотивом», а СКА – с московским «Динамо».

    КХЛ

    Кубок Гагарина

    Второй раунд

    Первые матчи

    ЦСКА – Локомотив
    Дата проведения
    8 марта, 17.00, «Ледовый дворец ЦСКА»
    Онлайн матча Видео

    Счет в серии: 0-0

    СКА – Динамо Москва
    Дата проведения
    8 марта, 17.00, «Ледовый дворец»
    Онлайн матча Видео

    Счет в серии: 0-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика Кубка Гагарина

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