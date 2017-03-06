«МЮ» рекомендовал болельщикам не носить атрибутику в Ростове и не привлекать внимания

в письменной форме предупредил болельщиков о том, как лучше вести себя на выезде в Ростове-на-Дону.

Ожидается, что из Англии в Россию отправятся 400 поклонников манкунианской команды.

Как сказано в тексте, лучше не носить на улице атрибутику, оставаться в тени и не привлекать внимания. Есть опасения, что болельщиков атакуют российские хулиганы.

Поклонникам «Манчестер Юнайтед» рекомендовано не покидать улиц, которые будет патрулировать полиция, передвигаться группами и не ходить по городу в одиночку. «Не просто болельщики соперника могут представлять угрозу вашей безопасности. Следует помнить о случившемся во время Евро», – сказано в тексте.

«Для одних это будет праздник футбола, для других – насилия». Русские хулиганы на британском ТВ