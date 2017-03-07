«Ростов» выступил с заявлением по поводу ситуации с продажей билетов на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против .

«Уважаемые болельщики, в связи с большим количеством обращение в клуб по поводу невозможности приобретения билетов на игру с «МЮ» хотим внести ясность по поводу сложившейся ситуации.

Как вы знаете, перед началом продажи сезонных абонементов было объявлено, что их владельцы получат приоритетное право выкупа билетов на матчи еврокубков.

В этом сезоне клубом было реализовано рекордное количество абонементов. Несмотря на то, что на матчи групповой стадии Лиги чемпионов не все их владельцы воспользовались своим правом первоочередного выкупа, то 4 и 5 марта практически все владельцы абонементов купили билеты на матч - «МЮ».

6 марта в продажу поступило ограниченное количество билетов, которое было реализовано за несколько часов, несмотря на то, что билеты реализовывались только в кассах.

Стадион «Олимп-2» вмещает 15256 зрителей. Стоит отметить, что первый ряд не поступает в продажу по причине безопасности. Кроме этого, свою квоту для выкупа получили активные болельщики «Ростова» и «МЮ», , спонсоры и партнеры клуба, а также профильные спортивные ведомства и организации, сотрудники клуба и прессы.

Более того, в клуб поступило более 20 тысяч коллективных заявок, которые не были удовлетворены для того, чтобы ростовские болельщики имели возможность приобрести билеты на матч.

К сожалению, возможности нашего стадиона ограничены. Руководство ФК «Ростов» надеется на ваше понимание и сожалеет, что не каждый болельщик команды сможет попасть на предстоящий матч», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.