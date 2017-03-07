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    «Ростов» посоветовал «Манчестер Юнайтед» не брать на матч Лиги Европы ушанки

    Теги Ростов Манчестер Юнайтед Лига Европы болельщики фото

    «Манчестер Юнайтед» сообщил в твиттере, что сегодня команда вылетит в Ростон-на-Дону на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом».

    «У нас тут тепло, не берите с собой ушанки», — прокомментировала это сообщение пресс-служба ростовской команды.

    9 марта синоптики прогнозируют в Ростове-на-Дону плюс 12 градусов. Матч «Ростов» — «МЮ» начнется в 21.00 по московскому времени.

    Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» отправил письма болельщикам, которые собираются поддержать свою команду в выездном матче. Клуб посоветовал не носить в Ростове-на-Дону атрибутику и не привлекать к себе внимания. Ожидается, что на матче будет около 400 английских болельщиков.

    «МЮ» рекомендовал болельщикам не носить атрибутику в Ростове и не привлекать внимания

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