«Ростов» посоветовал «Манчестер Юнайтед» не брать на матч Лиги Европы ушанки

сообщил в твиттере, что сегодня команда вылетит в Ростон-на-Дону на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с .

«У нас тут тепло, не берите с собой ушанки», — прокомментировала это сообщение пресс-служба ростовской команды.

9 марта синоптики прогнозируют в Ростове-на-Дону плюс 12 градусов. Матч «Ростов» — «МЮ» начнется в 21.00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» отправил письма болельщикам, которые собираются поддержать свою команду в выездном матче. Клуб посоветовал не носить в Ростове-на-Дону атрибутику и не привлекать к себе внимания. Ожидается, что на матче будет около 400 английских болельщиков.

«МЮ» рекомендовал болельщикам не носить атрибутику в Ростове и не привлекать внимания