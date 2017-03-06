Ничья «Спартака» и «Краснодара», рекордная 5-я медаль Устюгова на ЧМ и другие новости утра

1. «Спартак» сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2). После матча все обсуждали, был ли пенальти, с которого «Краснодар» сравнял счет, а еще Федор Смолов под конец получил травму и ушел с поля, оставив команду в меньшинстве. Остальные итоги дня в премьер-лиге – здесь.

2. Лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в марафоне свободным стилем! Это его пятая медаль на одном чемпионате мира – повторение рекорда Нортуга и Дэли. При этом все медали он посвятил отстраненным партнерам по сборной.

3. «Тоттенхэм» зрелищно обыграл «Эвертон» (3:2, Кейн снова сделал дубль), а «Ман Сити» разобрался с «Сандерлендом» (2:0). Остальные итоги дня в АПЛ – здесь.

4. Мощь воскресенья – это уникальный буллит Никиты Кучерова, реализованный вообще без броска. «Он будет вечным хитом на YouTube», – убежден один из партнеров Кучерова.

5. Форвард «Торино» Андреа Белотти забил 3 гола «Палермо» за 8 минут – и тут же стал лидером гонки бомбардиров серии А (22 мяча в 24 матчах). Шикарный результат.

7. Малкин набрал 2 очка и вошел в топ-4 бомбардиров, Бобровский стал рекордсменом «Коламбуса» по победам в сезоне среди вратарей. Все результаты в НХЛ – здесь.

8. Оказывается, Алексис Санчес поссорился с игроками «Арсенала» и поэтому остался в запасе на матч с «Ливерпулем» (данные The Telegraph). Плохой знак?

9. В НБА «Индиана» вырвала победу у «Атланты», «Голден Стэйт» обыграл «Нью-Йорк». Остальные результаты – здесь.

10. Немного позитива напоследок: российские биатлонисты выиграли Малый хрустальный глобус в зачете эстафет (у девушек 9–е место), а сноубордистка Алена Заварзина взяла Малый глобус в параллельном гигантском слаломе. Ура!

Цитата дня. «Фелпс, почему ты так взялся за борьбу с допингом уже после завершения карьеры?». Пловец Милорад Чавич очень серьезен.